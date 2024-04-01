Eşini 4 bıçak darbesiyle öldüren sanık: İlk bıçak darbesinden sonrasını hatırlamıyorum

BURSA'da, otomobilde tartıştıktan sonra araçtan inip uzaklaşan eşi Leyla Koca'yı (45) peşinden gidip, 4 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanık Hakkı Koca (55), ilk duruşmada, "Leyla, telefonumla sevgilisini aradı sonra da telefonu bana attı, araçtan indi. Yakalamak için peşinden koştum. Ellerinde demir çubuklar bulunan 3 kişi bana saldırdı. Leyla'nın üzerine düştüm. İlk bıçak darbesini orada vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyreden Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı. Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı Koca ise gözaltına alındı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Leyla ve Hakkı Koca'nın geçen mayısta, bir televizyon programına katıldıkları ve çiftin burada tartıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü otomobilde, eşimin Mustafa Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" diyen Hakkı Koca, tutuklandı.