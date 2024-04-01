GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, iki çocuğu yaralandı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ile iki kızının yaya geçidinden geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu savrularak yaralandığı anlar yer aldı.

Anne ile çocukları çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde Recep Ö. idaresindeki 16 AZV 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğba Çival (38) ile kızları Rabia (14) ve Merve Çival'e (7) çarptı.

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