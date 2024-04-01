Bursa'da şoför, tartıştığı yolculara hakaret edip, otobüsü terk etti
BURSA'dayolcular ile tartışıp, hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı.
BURSA'dayolcular ile tartışıp, hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait 16 M 00127 plakalı, 8/L numaralı özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı.
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