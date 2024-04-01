Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki 6 hurda otobüs yandı
Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde hurda halindeki 6 otobüs yandı.
Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde hurda halindeki 6 otobüs yandı.
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Olayda, hurda halindeki 6 otobüs yandı.
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