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        Bursa'da hurdalıkta çıkan yangında 6 otobüs alev alev yandı

        BURSA'da, hurda otobüslerin parçalara ayrılıp satılmak üzere konulduğu hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:05
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        Bursa'da hurdalıkta çıkan yangında 6 otobüs alev alev yandı
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        BURSA'da, hurda otobüslerin parçalara ayrılıp satılmak üzere konulduğu hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 6 hurda otobüs demir yığını haline dönüştü.

        Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda hurdaya ayrılan otobüslerin alınıp, parçalanarak satıldığı bir iş yerinin bahçesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hurda otobüslere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        6 HURDA OTOBÜS YANDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri depoda bulunan diğer otobüslere ve çevredeki hurda depolarına sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 hurda otobüs yandı. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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