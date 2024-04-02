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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:46
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Burhan İlhan, Melike Erol Özkan

        Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Emine Arıcı, Ayçin Akyol, Lazovic, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Cuttino)

        Setler: 23-25, 15-25, 22-25

        Süre: 82 dakika (29, 22, 31)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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