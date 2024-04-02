Doğum günü kutlaması sonrası Eda ile 2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 11 yıl hapis ve tahliye

BURSA'da yeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanıp, tedavisi sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü Adem Duran’ın (22), yargılandığı davada karar çıktı. “Maktüller benim alkollü olduğumu biliyordu. Böyle bir kaza olacağı aklımın ucundan geçmezdi” diyen Duran, ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kaza, 15 Ekim 2023'te saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran, otomobille İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı. Adem Duran'ın kullandığı 16 AFT 818 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise önce Kestel Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı. SON GÖRÜNTÜSÜNÜ 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü anlar, görüntülerde yer aldı. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Eda Baykay ile Sıla Çelik, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinan Karakuş ise memleketi Samsun'da toprağa verildi.

TEDAVİSİNDEN SONRA TUTUKLANDI Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1.10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, sol şeritte ilerlediği sırada önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, "Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi. Aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtilen ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan ve hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Duran'ın yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ile kazada ölen Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.