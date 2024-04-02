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        Yaya geçidinde otomobil çarpması ile ölen anne, kızlarına bayramlık almaya gitmiş (2)

        KAZADANSANİYELER ÖNCE KIZLARIYLA KIYAFET BAKMIŞBursa'da yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Tuba Çival (39) ile aynı yaralanan kızları M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:25
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        Yaya geçidinde otomobil çarpması ile ölen anne, kızlarına bayramlık almaya gitmiş (2)
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        KAZADANSANİYELER ÖNCE KIZLARIYLA KIYAFET BAKMIŞ

        Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Tuba Çival (39) ile aynı yaralanan kızları M.Ç. (7) ve R.Ç.'nin (14) kazadan saniyeler önce bir mağazada kıyafet baktığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sohbet eden anne ile kızlarının, mağazanın önünde askıda duran kıyafetleri incelediği ve ardından da el ele tutuşup yaya geçidine yürüdükleri görülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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