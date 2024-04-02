Yaya geçidinde otomobil çarpması ile ölen anne, kızlarına bayramlık almaya gitmiş (2)

KAZADANSANİYELER ÖNCE KIZLARIYLA KIYAFET BAKMIŞ

Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Tuba Çival (39) ile aynı yaralanan kızları M.Ç. (7) ve R.Ç.'nin (14) kazadan saniyeler önce bir mağazada kıyafet baktığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sohbet eden anne ile kızlarının, mağazanın önünde askıda duran kıyafetleri incelediği ve ardından da el ele tutuşup yaya geçidine yürüdükleri görülüyor.