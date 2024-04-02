Seçimde akrabasını desteklemeyen kuzenlerini öldüren 3 şüpheli tutuklandı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, akrabası olan 2 aday yerine diğer muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Yusuf Yiğit’i (50) pompalı tüfek ve tabancayla vurup öldüren amcasının oğulları Turgut (45) Ercan (36) ve Murat Yığıt (34) kardeşler tutuklandı.

Olay, 30 Mart’ta saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası olan Yusuf Yiğit, diğer adayı destekleyince, yakınları kendisine husumet beslemeye başladı. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları Ercan, Murat ve Turgut Yiğit ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yiğit kardeşler, araçlarından aldıkları pompalı tüfek ve tabancayla kuzenleri Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır, saçmaların isabet ettiği salondaki Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan 3 şüpheli, olayda kullanılan 2 tüfek ve 1 tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.