Seçimde akrabasını desteklemeyen kuzenlerini öldüren 3 şüpheli tutuklandı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, akrabası olan 2 aday yerine diğer muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Yusuf Yiğit'i (50) pompalı tüfek ve tabancayla vurup öldüren amcasının oğulları Turgut (45) Ercan (36) ve Murat Yığıt (34) kardeşler tutuklandı.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, akrabası olan 2 aday yerine diğer muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Yusuf Yiğit’i (50) pompalı tüfek ve tabancayla vurup öldüren amcasının oğulları Turgut (45) Ercan (36) ve Murat Yığıt (34) kardeşler tutuklandı.
Olay, 30 Mart’ta saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası olan Yusuf Yiğit, diğer adayı destekleyince, yakınları kendisine husumet beslemeye başladı. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları Ercan, Murat ve Turgut Yiğit ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yiğit kardeşler, araçlarından aldıkları pompalı tüfek ve tabancayla kuzenleri Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır, saçmaların isabet ettiği salondaki Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan 3 şüpheli, olayda kullanılan 2 tüfek ve 1 tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
BAŞSAVCILIK: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı yazılı açıklama ile jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin de çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Akrabası tarafından silahla öldürüldü’ haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile maktul Yusuf Yiğit’in ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Gözaltına alınan şüpheliler Ercan Yiğit, Murat Yiğit ve Turgut Yiğit Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘kasten öldürme’ suçundan Mustafakemalpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Mustafakemalpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Mustafakemalpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce hakkında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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