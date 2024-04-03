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        Bursa'da evde sera kurup uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

        Bursa'da evinin odasını sera haline getirip uyuşturucu madde üreten şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:58
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        Bursa'da evde sera kurup uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
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        Bursa'da evinin odasını sera haline getirip uyuşturucu madde üreten şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışmalarda, İ.K'yi takibe aldı.

        Fiziki takibin ardından harekete geçen polis, İ.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde sera haline getirilmiş odada 75 kök Hint keneviri ile 196 gram kurutulmuş ve kurutulmaya bırakılmış sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        İ.K'nin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam etiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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