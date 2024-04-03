Uyuşturucu ticareti şüphelisi, evini seraya çevirmiş

BURSA'da, seraya çevirdiği evinin bir bölümünde Hint keneviri yetiştirip, ticaretini yapan İ.K. adlı şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen İ.K. isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından adresini belirledikleri şüphelinin evine baskın yaptı. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. O anlar polis kamerasıyla görüntülenirken, İ.K.'nin evinin bir bölümünü, Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirdiği görüldü. Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve aracındaki aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.