Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kamyonet kasasında tehlikeli taşımacılık kamerada

        BURSA'da, kamyonetin kasasında çelik kulübe iskeletinin hiçbir önlem alınmadan taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet kasasında tehlikeli taşımacılık kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’da, kamyonetin kasasında çelik kulübe iskeletinin hiçbir önlem alınmadan taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kestel ilçesinde, Ankara Bulvarı Barakfakih Mevkisi'nden, kent merkezine giden 16 AGU 897 plakalı kamyonetin kasasında, önlem alınmadan taşınan çelik kulübe iskeleti sürücüleri tedirgin etti. Trafikte sağ şeritte ilerleyen kamyonetteki çelik kulübenin düşme ihtimaline karşı bazı sürücüler yavaşladı. O anlar cep telefonu ile kayda alınıp sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Polis, plakasından yola çıkarak sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!

        Benzer Haberler

        Kadim Mekanlar Akademisinin etkinlikleri Bursa Ulu Cami gezisiyle başladı
        Kadim Mekanlar Akademisinin etkinlikleri Bursa Ulu Cami gezisiyle başladı
        Bursa'da iki kardeşin 2 milyon 130 bin lirasını alan 3 telefon dolandırıcıs...
        Bursa'da iki kardeşin 2 milyon 130 bin lirasını alan 3 telefon dolandırıcıs...
        İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi
        İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi
        Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı
        Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı
        Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü
        Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü
        Bursa'da şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin sürücüsü öl...
        Bursa'da şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin sürücüsü öl...