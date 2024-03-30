Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı.

Bandırma'da ikamet eden Refia O'ya (73) telefonda polis olduklarını söyleyen 2 kişi, adının cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla evdeki para ve altınlarını istedi.

Zanlıların, altınları ve yaklaşık 400 bin lirayı parayı alarak evden uzaklaşmasının ardından yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.