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        Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını dolandıran 2 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:58 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:58
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        Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını dolandıran 2 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı.

        Bandırma'da ikamet eden Refia O'ya (73) telefonda polis olduklarını söyleyen 2 kişi, adının cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla evdeki para ve altınlarını istedi.

        Zanlıların, altınları ve yaklaşık 400 bin lirayı parayı alarak evden uzaklaşmasının ardından yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Şüpheliler S.A. (20) ve S.A. (19), Karacabey'de altınların bir bölümünü bozdurup parayı PTT şubesinden yurt dışına göndermeye çalıştıkları sırada yakalandı.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlıların üst aramasında Refia O'dan aldıkları paralar ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

        Şüpheliler, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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