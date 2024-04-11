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        Bursa'da takla atıp ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atarak ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:26
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        Bursa'da takla atıp ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atarak ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet A. (41) idaresindeki 16 AEZ 046 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak takla attı.

        Takla attıktan sonra ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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