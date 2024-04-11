Bursa'da takla atıp ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atarak ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atarak ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet A. (41) idaresindeki 16 AEZ 046 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak takla attı.
Takla attıktan sonra ters duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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