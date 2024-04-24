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        Bursa'da suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:55 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:55
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        Bursa'da suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden E.P, A.K.C. ve S.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, V.K. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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