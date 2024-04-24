Bursa'da suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden E.P, A.K.C. ve S.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, V.K. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

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