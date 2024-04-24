Bursa'da markette işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Ömer Z. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanmıştı.

Yıldırım'da zincir markete ait bir şubeye 22 Nisan'da akşam saatlerinde alışveriş için gelen Ömer Z, market görevlileriyle tartışmıştı. Kasada ödeme yapmak için sıra bekleyen Ramazan Yılmaz (62) tarafları yatıştırmaya çalışmış, olayın kavgaya dönüşmesinin ardından cebindeki bıçağı çıkaran Ömer Z, Yılmaz'ı göğsünden bıçaklamıştı.

Bursa'da, markette bir kişiyi bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan ve İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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