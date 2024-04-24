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        Bursa'da markette işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

        Bursa'da, markette bir kişiyi bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan ve İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:04
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        Bursa'da markette işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı
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        Bursa'da, markette bir kişiyi bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan ve İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi'ndeki markette Ramazan Yılmaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren şüpheli Ömer Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Ömer Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yıldırım'da zincir markete ait bir şubeye 22 Nisan'da akşam saatlerinde alışveriş için gelen Ömer Z, market görevlileriyle tartışmıştı. Kasada ödeme yapmak için sıra bekleyen Ramazan Yılmaz (62) tarafları yatıştırmaya çalışmış, olayın kavgaya dönüşmesinin ardından cebindeki bıçağı çıkaran Ömer Z, Yılmaz'ı göğsünden bıçaklamıştı.

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Ömer Z. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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