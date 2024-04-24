Bursa'da amatör futbol maçında rakip takımların antrenörleri kavga etti

Çıkan kavgada başından ve gövdesinden yaralanan Şanlı, olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berabere biten maç sonunda çıkan arbedede, Gemlik Altınayak Spor antrenörü Mevlüt K. ve Panayır Güneş Spor antrenörü Orhan Şanlı arasında da kavga çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde U-17 yaş kategorisi futbol maçı müsabakasında rakip iki takımın antrenörleri kavga etti.

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