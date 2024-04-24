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        Maç sonrası kavgada dili boğazına kaçan antrenöre teknik ekip müdahale etti

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, U 17 karşılaşması sonrası iki takımın antrenörleri arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:50
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        Maç sonrası kavgada dili boğazına kaçan antrenöre teknik ekip müdahale etti
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde, U 17 karşılaşması sonrası iki takımın antrenörleri arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgada yüzüne tekme gelen antrenörün dili boğazına kaçarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay, dün Gemlik Suni Çim Saha Tesisleri'nde saat 14.00’da oynanan U 17 futbol maçı sonrası meydana geldi. Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten U 17 1’inci Küme karşılaşmasının ardından antrenörler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır’ın tekme attığı rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı’nın dili boğazına kaçtı. Teknik ekibin ilk müdahaleyi yaptığı Şanlı, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Antrenör Orhan Şanlı'nın baygın halde çim sahada yattığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanarak kanlar içinde kalan ve dili boğazına kaçan Şanlı'ya, teknik ekibin müdahale ettiği görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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