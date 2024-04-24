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        Bursa'da 'yan bakma' kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Efe Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:20
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        Bursa'da 'yan bakma' kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Efe Ö. (18), Mahmut A. (47)'yı karnından, oğlu İsmail A. (24)'yı ise bacağından bıçakla yaraladı. Tedaviye alınan baba ile oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında ‘yan bakma’ nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Efe Ö., Mahmut A.'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı ise bacağından bıçakla yaraladı. Baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken Efe Ö. otomobil ile olay yerinden kaçtı. İki grup arasındaki kavga ve şüphelinin otomobille olay yerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, Mahmut A. ile oğlu İsmail A.’yı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

        Tedaviye alınan Mahmut A. ile oğlu İsmail A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri şüpheli Efe Ö.’yü yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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