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        Şarkıcı Nil Karaibrahimgil Bursa'da konser verdi

        Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bursalı çocuklara konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 00:03 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:03
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        Şarkıcı Nil Karaibrahimgil Bursa'da konser verdi
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        Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bursalı çocuklara konser verdi.

        Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş konser alanını doldurdu.

        Sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuvar sundu.

        Karaibrahimgil, sergilediği performansla müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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