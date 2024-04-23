Marketteki cinayetle biten kavga kameralarda

BURSA'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan Ömer Z. (41), duruma müdahale eden müşterilerden Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul'a kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü. Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.