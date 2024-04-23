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        Marketteki cinayetle biten kavga kameralarda

        BURSA'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan Ömer Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:10
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        Marketteki cinayetle biten kavga kameralarda
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        BURSA'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan Ömer Z. (41), duruma müdahale eden müşterilerden Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul'a kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü. Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Market ve bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Ömer Z.’nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.’yi yakaladı.

        OLAY KAMERADA

        Öte yandan olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Z.'nin önce kasiyerle, ardından da Ramazan Yılmaz ile tartıştığı, bir süre sonra kavga çıktığı görüldü.

        Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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