Bursa'daki cinayetin şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki zincir markette bir kişiyi bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi'ndeki bir zincir markette, meydana gelen bıçaklı saldırının şüphelisi Ömer Z'yi (41) yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup kamera görüntülerini inceledi.

Ekipler, şüphelinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bilet alıp İstanbul'a gittiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İstanbul'da gözaltına alınıp Bursa'ya getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Markette yaşanan tartışma anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kamera görüntülerinde, kasiyerle tartışan şüpheli Ömer Z'nin daha sonra araya giren Ramazan Yılmaz ile tartıştığı anlar, sonrasında yaşanan arbede yer aldı. Ramazan Yılmaz'ın cenazesi de Emirsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Davutkadı Caddesi'ndeki bir zincir markete, dün akşam alışveriş için gelen Ömer Z, burada market görevlileriyle tartışmıştı.