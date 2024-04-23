Orhaneli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı

Program şiirler ve halk danslarıyla devam etti, ilçe genelinde düzenlenen zeka oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Kutlama programları Sait Yılmaz İlkokulunda İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İlçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla devam etti.

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