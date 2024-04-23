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        Zeynep bebeğin babasının karaciğeriyle ilk 23 Nisan'ı

        BURSA'da babasının karaciğeri ile yeniden yaşama tutunan 2 yaşındaki Zeynep bebek, sağlığına kavuştuktan sonra ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda babası Ahmet Çelik (47) ile gittiği oyun parkında gönlünce eğlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:10
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        Zeynep bebeğin babasının karaciğeriyle ilk 23 Nisan'ı
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        BURSA’da babasının karaciğeri ile yeniden yaşama tutunan 2 yaşındaki Zeynep bebek, sağlığına kavuştuktan sonra ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda babası Ahmet Çelik (47) ile gittiği oyun parkında gönlünce eğlendi.

        Bursa'da yaşayan, 17 yıl önce evlenen ve 16 yaşında Uğur isimli çocukları olan Emine (43) ve Ahmet Çelik çiftinin daha sonra dünyaya gelen 3 çocuğu, ‘sarılık' teşhisi ile henüz 1 aylıkken yaşamlarını yitirdi. Çelik ailesinin 2 yıl önce ‘Zeynep’ adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Zeynep'e, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 'karaciğer yetmezliği' tanısı kondu. Doktorlar, çiftin 3 çocuğunun da aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Zeynep Çelik'in beslenmesi, kontrol altında tutulmaya başlandı. Düzenli kontrolleri de yapılan bebeğin, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için karaciğer nakli olması gerektiğine karar verildi. Testler sonucu Ahmet Çelik'in kan ve doku değerleri tutunca babadan, kızına nakil kararı alındı. Zeynep bebek, kilosu uygun hale gelince 12 Şubat'ta, Prof. Dr. Ekrem Kaya başkanlığında 30 kişilik ekiple ameliyata alındı. 6 saat süren operasyonda babanın karaciğerinden alınan parça, kızına nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Zeynep Çelik bebek de babası sayesinde yaşama tutundu.

        ‘DAHA NİCE BAYRAMLAR GÖRECEĞİZ’

        Sağlığına kavuşan Zeynep bebek, babasının karaciğeri ile ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı karşıladı. Babası ile birlikte oyun parkına gidip, salıncakta sallanan, kaydıraktan kayan Zeynep bebek, ağabeyi ile birlikte de tahteravalliye binip, gönlünce eğlendi. Kızının dünyaya geldikten sonraki ilk Çocuk Bayramı’nı hüzünle karşıladıklarını, sağlığına kavuşmasıyla birlikte ise çifte bayram yaşadıklarını söyleyen Ahmet Çelik, “Zeynep sağlığına kavuştu. 12 Şubat tarihinde karaciğer nakli oldu. Ben karaciğerimi kızıma verdim. Yemek ve bakım olarak bir zorluk çekmiyoruz. Kızım şu anda istediği yemeği yiyebiliyor. Bakım anlamında da bir zorluk çekmiyoruz. Çok mutluyuz, bugün çocuk bayramı. Zeynep’in ilk sağlıklı olduğu bayramı geçirmesi bizi de mutlu ediyor. İnşallah daha nice bayramlar göreceğiz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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