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        Market çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

        BURSA'da, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 02:00 Güncelleme: 23.04.2024 - 02:05
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        Market çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
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        BURSA'da, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Alışveriş yapmak için bir markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Bu sırada market önünde bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Yılmaz'a bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Yılmaz, yüzünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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