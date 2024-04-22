Bursa'da tehdit ve işkence davasının 5 sanığına hapis cezası
Bursa'da 5 sanığa 4 yıl 7 ay ila 13 yıl 55 ay arasında değişen hapis cezası verilen işkence ve tehdit davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Bursa'da 5 sanığa 4 yıl 7 ay ila 13 yıl 55 ay arasında değişen hapis cezası verilen işkence ve tehdit davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı görülen dava sonucunca, birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddialarıyla yargılanan Yaşar Deniz Ç, Ebubekir T, Gökhan Y. ve Gamze Ü. ile müşteki sanık Mehmet Ş'ye hapis cezası verildi.
Gerekçeli kararda, sanıklardan Yaşar Deniz Ç. ve Ebubekir T'ye 13 yıl 55 ay 15'er gün, tutuksuz sanık Gamze Ü'ye 9 yıl 9 ay 15 gün, Gökhan Y'ye 13 yıl 6 ay 15 gün, olayın mağdurlarından müşteki sanık Mehmet Ş'ye ise E.M'nin görüntüsünü çekmesi nedeniyle 4 yıl 7 ay hapis cezası verildiği aktarıldı.
Gerekçeli kararda savunmalarına yer verilen sanıklardan Yaşar Deniz Ç, internet üzerinden tanıştığını Gamze Ü'yi eski sevgili olan E.M'den kurtarmak istediğini, bundan dolayı müştekiyi darbettiğini anlattı.
Mağdur E.M'nin evine zorla girmek istediği sırada olayların başladığını savunan sanık, "E.M'yi korkutmak için çenesini tutup silahın namlusunu ağzına soktum bu süre zarfında Mehmet Ş. de bu yapılanların videosunu çekiyor ama çekilen videodan benim haberim yok. Daha sonra müşteki ağlamaya başladığı için ben onun pişman olduğunu anladım." ifadesini kullandı.
Yaşar Deniz Ç, olayı namus nedeniyle yaptığını aktararak para isteme ve şantaj iddialarını ise reddetti.
Diğer sanıklar da olay sırasında Yaşar Deniz Ç'nin söylediklerini yaptıklarını iddia ettiler.
- Mağdurlardan biri etek giymeyi kabul etmedi
Kararda, sanıklarla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Sanık Yasar Deniz Ç'nin silahla mağdur E.M'yi kendi odasına götürüp darbetmeye başladığı, silahın kabzasıyla katılanın alnına vurduğunu ve silahı kafasına dayayıp 'kırmızı renkli kadın gece kıyafeti olan eteği giy yoksa kafana sıkacağız' dediği, sanık Mehmet Ş'nin ise 'sus' diyerek E.M'ye baskı yaptığı ve videoya çektiği, mağdurun 'onu giyeceğime beni vurun' diyerek itiraz ettiği görülmüştür. Sanık Yasar Deniz Ç'nin mağdurun kafasının arkasına silah tuttuğu, duvara ateş ettiği, darbettiği anlaşılmıştır."
E.M. olayının ardından Mehmet Ş'nin (müşteki sanık) telefonunda bazı kayıtlar gören diğer sanıkların aralarında tartışma yaşadığına değinilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:
"Sonrasında sanık Yasar Deniz Ç'nin ters kelepçe ile Mehmet Ş'yi bağladığı, sanık Ebubekir T'nin muşta ile yumruk attığı, ağzını bantladıkları, darbettikleri, sanık Gamze'ye video çekmesini istedikleri, sanık Yasar Deniz Ç'nin Mehmet Ş'ye zorla 3 mermi yutturduğu, sanık Gökhan Y'nin odaya geldiği, sanık Yasar Deniz Ç'nin Mehmet Ş'ye mavi renkli bir kadın geceliğini getirdiğini, giymezse bir erkekle yatağa sokacaklarını söylediği, mağdurun bunu giydiğini, görüntülerini videoya çektikleri anlaşılmıştır. Sanıklar Yasar Deniz Ç, Ebubekir T. ve Gökhan Y'nin Mehmet Ş'den 20 bin lira ve 2 silah getirmesini, parayı 3 taksitle vermesini, polise gittiği takdirde videonun her yerde yayımlanacağını söyledikleri, sanık Mehmet Ş'nin İstanbul'a gitmesine izin verdikleri, bir süre sonra işin adli mercilere intikal ettiği, suça konu olayların bu şekilde gelişip sonuçlandığı kanaatine varılmıştır."
Yıldırım ilçesinde 10 Şubat 2022’de yaşanan olayın ardından polis ekipleri operasyon düzenlemiş, tehdit ve şantaja yönelik görüntülere ulaşılmıştı.
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