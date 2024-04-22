Bursa'da tehdit ve işkence davasının 5 sanığına hapis cezası

Bursa'da 5 sanığa 4 yıl 7 ay ila 13 yıl 55 ay arasında değişen hapis cezası verilen işkence ve tehdit davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı görülen dava sonucunca, birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddialarıyla yargılanan Yaşar Deniz Ç, Ebubekir T, Gökhan Y. ve Gamze Ü. ile müşteki sanık Mehmet Ş'ye hapis cezası verildi.

Gerekçeli kararda savunmalarına yer verilen sanıklardan Yaşar Deniz Ç, internet üzerinden tanıştığını Gamze Ü'yi eski sevgili olan E.M'den kurtarmak istediğini, bundan dolayı müştekiyi darbettiğini anlattı.

Mağdur E.M'nin evine zorla girmek istediği sırada olayların başladığını savunan sanık, "E.M'yi korkutmak için çenesini tutup silahın namlusunu ağzına soktum bu süre zarfında Mehmet Ş. de bu yapılanların videosunu çekiyor ama çekilen videodan benim haberim yok. Daha sonra müşteki ağlamaya başladığı için ben onun pişman olduğunu anladım." ifadesini kullandı.

Yaşar Deniz Ç, olayı namus nedeniyle yaptığını aktararak para isteme ve şantaj iddialarını ise reddetti.

Diğer sanıklar da olay sırasında Yaşar Deniz Ç'nin söylediklerini yaptıklarını iddia ettiler.