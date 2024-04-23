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        Haberler Gündem İzmir'deki trafik kazasında motosikletteki karı koca hayatını kaybetti - Güncel haberler

        İzmir'deki trafik kazasında motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

        İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 00:35 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:56
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        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
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        İzmir'den Aydın istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Bakırözü yönetimindeki motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi Şule Bakırözü yola savruldu. Şule Bakırözü olay yerinde, Ahmet Bakırözü ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kamyonet sürücüsü, ifadesinin alınması için Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın çarpması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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