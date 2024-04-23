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        Bursa'da dili nefes borusuna kaçan müşteriyi berber kurtardı

        Bursa'da dili nefes borusuna kaçan müşteriyi berber kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:39
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        Bursa'da dili nefes borusuna kaçan müşteriyi berber kurtardı
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        Bursa'da dili nefes borusuna kaçan müşteriyi berber kurtardı.

        Osmangazi ilçesinde berber Muhammet Bayraktar (50), sakal tıraşı yaptığı bir müşterisinin nefes alamadığını fark etti. Eliyle müşterisinin ağzını açan Bayraktar, dilinin nefes borusuna kaçtığını gördü.

        Yaptığı müdahaleyle müşterisinin hayatını kurtaran Bayraktar, nefes almasını sağladı.

        Bayraktar, gazetecilere, hayat kurtaran bir hamle yaptığını belirterek, kendisinin de 5 yıl önce aynı olayla karşılaştığını söyledi.

        Yaptığı müdahaleyle müşterinin nefes borusuna kaçan dilini çıkardığını anlatan Bayraktar, "Müşterimi tıraş ederken bir anda kendinden geçti. Morarmaya başladı. O anda bir şeyler olduğunu hissettim. Nefes alamadığını anlayınca ağzını açtım. Dili içeriye doğru kabarmıştı. Dilini çekince biraz rahatladı. O rahatlayınca biz de rahatladık. Hastaneye götürmeyi teklif ettik ama kabul etmedi. İyi olduğunu söyledi. Biraz korktuk. Görüntüleri sosyal medyadan görüp arayanlar var. Hayat kurtarmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Bayraktar'ın müşterisini kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Bayraktar'ın nefes almadığını fark ettiği müşterisinin ağzını açtığı, parmaklarıyla dilini boğazından çıkardığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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