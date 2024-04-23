ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Harun Bacak, ATM'de unutulan 1000 TL'yi sahibine verilmesi için polise teslim etti. Polis ekipleri, Bacak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, ATM'den hesabına para yatırdı. Paranın yattığını düşünen vatandaş, beklemeden ATM'den ayrıldı. O sırada bekleyen Harun Bacak ise işlem yapmak için ATM'ye yöneldiğinde para yatırma- çekme haznesinde para olduğunu fark etti. Parayı unutan kişiyi çevrede bir süre arayıp bulamayan Bacak, durumu polise bildirdi. Bacak, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine bulduğu 1000 TL'yi teslim etti. Polis ekipler Bacak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.