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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinlikleri devam ediyor

        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin 6'ncısı, yazar Sonnur Günaydın Asan'nın katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:11
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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinlikleri devam ediyor
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        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin 6'ncısı, yazar Sonnur Günaydın Asan'nın katılımıyla yapıldı.

        E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) 1 No'lu Şube işbirliğiyle gerçekleştirilen 6'ncı buluşmada, Sonnur Günaydın Asan ile öğretmenler, Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

        Öğretmenlerin "genç hazineler" olarak nitelendirilen gençlere yaklaşım tarzlarını güncellemeri, onlarla aralarındaki mesafeleri kapatacak özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup eserin yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaları hedeflenen etkinlik öncesi 150 öğretmen, Sonnur Günaydın Asan'ın "Beni Kandıramazsın Ateizm ve Deizm'deki Mantık Aldatmacaları" kitabını okudu.

        Yazar Sonnur Günaydın Asan tarafından eser hakkında yaklaşık 1 saat sunum yapılan etkinlik, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yarışma yapılması, yazarın kitaplarını imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla sona erdi.

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