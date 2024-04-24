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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!

        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!

        Şanlıurfa'da dengesini kaybederek, tarla sulamak için kullanılan yapay gölete düşen 15 yaşındaki Canpolat Baran ile onu kurtarmaya çalışan amcası 24 yaşındaki İdris Baran boğularak hayatını kaybetti. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan amca-yeğenin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:20
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        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
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        Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'e bağlı Büyük Topça Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınında bulunan ve tarla sulamak için kullanılan yapay gölet kenarında yürüyen Canpolat Baran (15), dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

        YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre olayı gören amcası İdris Baran ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen amca- yeğen, su dolu çukurdan çıkamadı.

        AMCA VE YEĞEN HAREKETSİZ BULUNDU

        Uzun süre amca ve yeğeninden haber alamayan yakınları, tarlalarına gittiklerinde Canpolat Baran ile İdris Baran’ı su dolu çukurda hareketsiz buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR ANCAK KURTARILAMADILAR

        Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin çabalarıyla sudan çıkarılan amca ve yeğeni, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Canpolat Baran ve İdris Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan amca- yeğenin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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