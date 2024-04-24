CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ayak üstü sayılabilecek, bayramlaşma amaçlı bu görüşmenin daha kapsamlı olanı önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Yeni dönem siyasetine dair bir makas değişikliği olarak değerlendirilen Erdoğan-Özel görüşmesine yüklenen anlama dair dünkü resepsiyonda bazı değerlendirmeler ve ipuçları aldım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünkü 23 Nisan resepsiyonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Erdoğan, “Özgür Özel’in benimle görüşme talebi oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz. Öyle ayaküstü olacak işler değil bunlar. Özel ile haftaya görüşeceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özel resepsiyonda gazetecilerle sohbetinde, seçim galibiyetine dair bazı anekdotlar anlatıyordu. Önemli saha verileri ve teknik değerlendirmeler ışığında sonuçları önemli oranda önceden öngördüklerini, bazı illerde ise sürpriz yaşandığını anlatan Özel, İstanbul’da farkın bu kadar büyük olacağını ise tahmin edemediklerini söyledi. Özel, bazı illerdeki CHP adayı lehine büyük farkın kendilerini şaşırttığını, Malatya gibi kazanmayı bekledikleri bazı illerin ise sürpriz şekilde kaybedildiğini ifade etti. Özel’in kullandığı dil dikkatimi çekti; “Adayımız kazandı” vurgusunu sürekli yaptı. “DEVLETLE KAVGA ETMEDEN MİLLETİ SAVUNMAK” Özel ile sohbetimiz sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yanımıza gelerek, resepsiyon salonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te bulunduğunu belirterek, Özel’i çay içmeye davet etti. Bunun üzerine Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere yanımızdan ayrıldı.

Bu sırada Özel’e, TBMM grup toplantısında Türkiye’nin karşı karşıya olduğu jeopolitik riskler ve dış politika sorunları hakkındaki konuşmasını hatırlatarak, CHP’nin önümüzdeki dönemde bu konularda vizyoner bir bakış açışı ortaya koyup koymayacağını sordum. “Kimse bizden ulusal meselelerimizde devletimizi eleştirmemizi, karşı duruş sergilemememizi beklemesin” yaklaşımını ortaya koyan Özel, önümüzdeki süreçte önemli dış ziyaretler yapacağını söyledi. Özel, “Dışarıda devletimizin, içeride milletimizin çıkarlarını savunacağız” dedi. Anladığım kadarıyla CHP, geçmiş dönemde eleştirilen ya da tepki çeken yaklaşımlardan uzak duracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini bu çerçevede değerlendirmek yanlış olmaz. “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak” CHP’nin önümüzdeki süreçte izleyeceği yaklaşım olacak.