Bursa'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Hobandanişment Mahallesi'ndeki Ramazan Ülkü ve eşine ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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