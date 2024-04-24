Bursa'da holding binasına silahla ateş edildi

Bursa'da bir holding binasını kurşunladıktan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'ndeki bir holding binasının önüne gece otomobille gelen şüpheliler, giriş kapısına tabancayla ateş açıp uzaklaştı.

Binanın girişindeki cam kapıların zarar gördüğü olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, kapıya 43 el ateş edildiği belirlendi.

Otomobille kaçan zanlı ya da zanlıların yakalaması için başlatılan çalışma sürüyor.