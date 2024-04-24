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        Bursa'da holding binasına silahla ateş edildi

        Bursa'da bir holding binasını kurşunladıktan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:00
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        Bursa'da holding binasına silahla ateş edildi
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        Bursa'da bir holding binasını kurşunladıktan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'ndeki bir holding binasının önüne gece otomobille gelen şüpheliler, giriş kapısına tabancayla ateş açıp uzaklaştı.

        Binanın girişindeki cam kapıların zarar gördüğü olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, kapıya 43 el ateş edildiği belirlendi.

        Otomobille kaçan zanlı ya da zanlıların yakalaması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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