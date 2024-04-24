'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde, dün saat 20.00 sıralarında, plakaları öğrenilemeyen 3 aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27), yol verme meselesi yüzünden kavga etti.

TARAFLAR BİR DAHA KARŞILAŞTI DHA'da yer alan habere göre kavganın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı.

ANNESİYLE YÜRÜRKEN VURULDU REKLAM M.Ö. yanındaki tabancayla O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden vurdu. Bu sırada yenden seken kurşun, annesiyle yürüyüş yapan kız çocuğu A.G.B.’nin (4) de kasığına isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.E., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, A.G.B. de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.