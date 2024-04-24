Kartal'da kiracısının evinden çıkmasını isteyen ev sahibi, iddiaya göre kiracısının dairesine ait kanalizasyon giderini tıkadı.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan Kılıç ailesi, evde kötü kokudan duramadıklarını ve tuvalet ihtiyaçlarını caminin tuvaletinde giderdiklerini söyledi. Ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.

Musa Kılıç, eşi Fadime Kılıç ve oğulları ile birlikte 2021 yılından beri Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında kiracı olarak kalıyor. Ev sahipleri İbrahim Y. ise iddiaya göre 2 yıldır Kılıç ailesinin evinden çıkmasını istiyor. Evde aynı zamanda torunlarına da bakan Kılıç çifti, ev sahibinin binanın kanalizasyon giderini binanın giriş katındaki daireden bilinçli olarak tıkadığını öne sürdü.

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20 GÜNDÜR TUVALETLERİNİ KULLANAMIYORLAR

Yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan Kılıç ailesi, ev sahibi ile konuşup sorunun giderilmesini istedi fakat olumlu sonuç alamadı. İddiaya göre ev sahibi sorunu gidermedi ayrıca kiracılarının evinden çıkmasını istedi. Kiracıların ihbarı üzerine binaya İSKİ ekipleri geldi ancak kanalizasyonda herhangi bir sorun olmadığını, problemin ev sahibinin oturduğu daireden kaynaklandığı cevabını verdi. Bunun üzerine Kılıç ailesi ev sahibinden şikayetçi oldu. Kiracıları ile görüşmek istemeyen ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.

"EV ARIYORUM AMA BULAMIYORUM"

Kiracı Musa Kılıç, "20 günden beri ne yaşadığımızı biz de bilmiyoruz artık. Yani konu komşuda böyle çoluk çocuk tuvalete gidiyoruz. Çocuk rahatsız ateşi var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bizi evden çıkarmak için tuvaletin giderini tıkadı. Kendi tuvaleti de benim tuvaletimden yukarı çıkıyor, yukarıdan basınca. Eve girme şansımız yok 15-20 günden beri. Seçimden bu yana böyle sokaklarda uğraşıp duruyoruz. Torunlarıma da biz bakıyoruz. Anneleri çalışıyor. Babaları yok. Ev sahibi kimseyle görüşmüyor. Karakola gittim 2 sefer karakoldan bir aracı gönderdi polis memuru. Aracı geldi. Aracıyla bir gün akşama kadar bizi burada dolandırdı. Evdeydi, evden dışarı çıkmıyor. Polis memuru telefon ediyor. Telefonda diyor ki 'Ben evde yokum.' Evden telefonla konuşuyor. Dinliyoruz. Böyle bir görevli geldi mi evi terk edip kaçıp gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Sağlık sorunumuz var en büyük derdimiz o. İSKİ, 'bizim işimiz değil' dedi. Siz artık Sağlık Bakanlığına müracaat edeceksiniz ya da gidip adliyeye şikâyette bulunacaksınız. Arıza değil kesinlikle. Kendi gideri benim giderime bağlı olduğu için onun tuvaleti üstünde. Ben orta katta oturduğum için alt katın kapısını kilitledi. Hiç kimseye baktırmıyor. Kapıyı açmıyor. 2 aydan beri ev arıyorum. Bütçemize uygun ev bulamadım. Birkaç tane eve bakmaya gittim. 'Ne iş yapıyorsun' dediler. Emekliyim dedim. 'Emekliye göre ev veremem' dedi. Döndü gitti adam" şeklinde konuştu.

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"KATTAN TIKANIYOR NORMAL KANALİZASYON GİDERİNDE BİRŞEY YOK"

Musa Kılıç'ın kızı Elif Kılıç ise, şunları söyledi: "Benim oğlum ve ablamın oğullarına annemler bakıyor burada. Biz çalışıyoruz çünkü. Burada yaklaşık 3 senedir oturuyorlar. Eve girerken annemler konuşmuşlardı 'bir sene sonra, iki sene sonra çık diyeceksen hiç girmeyelim, tutmayalım' diye. Bir sene sonrasında ama kiralar artınca muhtemelen evden çıkarmak için çıkın evimden diye diretti. İhtar gönderdi kızım oturacak diye. Sonrasında annemler de kabul etmedi haliyle. Kiralarını düzenli olarak ödüyorlar şube üzerinden. Düzenli olarak da artışlarını yapıyorlar. Ama buna rağmen 'çıkın evimden istemiyorum' diyor. Zaten çıkacak durumları yok. Babam emekli maaşıyla çalışıyor. Bir erkek kardeşimin maaşı geçindiriyor evi. Daha önce yine böyle bir tıkanma olayı olmuştu ama o kazaydı. Bilerek yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum."