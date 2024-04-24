'Doktorum' diyerek girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı sanığına 12 yıl 3 ay hapis

BURSA'dakendisini 'doktor' olarak tanıtıp, "Seni muayene etmeye geldim" diyerek zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Serkan Tutkun (23), 2 farklı suçtan toplam 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı. Durumu fark eden Serkan Tutkun, eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, 'Seni muayene edeceğim' dedi. Tutkun, sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu.

DİRENEN KADINA TOKAT ATTI

Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan Tutkun, para istediği N.T.'den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla korkan Tutkun kaçarken, N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

3 SUÇTAN İDDİANAME

'Cinsel saldırı', 'basit yaralama', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Tutkun'un, savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.