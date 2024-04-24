Marketteki cinayetin şüphelisi adliyede

BURSA’da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartıştığı sırada duruma müdahale eden müşteri Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak öldüren Ömer Z. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Nisan’da saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü. Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.