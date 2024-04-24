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        Marketteki cinayetin şüphelisi adliyede

        BURSA'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartıştığı sırada duruma müdahale eden müşteri Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak öldüren Ömer Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:20
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        Marketteki cinayetin şüphelisi adliyede
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        BURSA’da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartıştığı sırada duruma müdahale eden müşteri Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak öldüren Ömer Z. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, 22 Nisan’da saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü. Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OLAYIN ARDINDAN İSTANBUL’A KAÇMIŞ

        Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Z.'nin önce kasiyerle, ardından da Ramazan Yılmaz ile tartıştığı, bir süre sonra kavga çıktığı görüldü.

        Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Ömer Z.’nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.’yi yakaladı.

        Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Z.’nin ifadesinde, Ramazan Yılmaz'ı tanımadığını ancak kasada bir anda herkesin kendisine saldırdığını düşündüğü için bıçakla kendini savunmaya çalıştığını söylediği belirtildi. Ömer Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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