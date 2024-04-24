'BATUHAN A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu

Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 2 mürettebatı bulunamazken, olaydan 70 gün sonra geminin battığı bölgede balıkçılar su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

MARMARADenizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, balıkçılar su yüzeyinde 1 ceset buldu. Cesedin 15 Şubat'ta batan ‘BATUHAN A’ isimli gemideki kayıp 2 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.

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