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        Bursa'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla yaraladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:51
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        Bursa'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla yaraladı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Coşkun T. ile yeğeni Enes Ş. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun T. tabanca ile yeğenine ateş etti.

        Yaralanan Enes Ş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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