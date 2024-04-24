Bursa'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla yaraladı

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun T. tabanca ile yeğenine ateş etti.

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