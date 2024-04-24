Bursa'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Coşkun T. ile yeğeni Enes Ş. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun T. tabanca ile yeğenine ateş etti.
Yaralanan Enes Ş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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