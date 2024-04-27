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        Bursa'da 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'da, hakkında 65 suç kaydı ve kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:38 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:38
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        Bursa'da 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bursa'da, hakkında 65 suç kaydı ve kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında "taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan E.A'yı (54) Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde yakaladı.

        Hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün, dolandırıcılık suçundan 12, çeşitli hırsızlık suçlarından 51, güveni kötüye kullanma suçundan da 2 ayrı dosya olmak üzere 65 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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