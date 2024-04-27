Bursa'da 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün, dolandırıcılık suçundan 12, çeşitli hırsızlık suçlarından 51, güveni kötüye kullanma suçundan da 2 ayrı dosya olmak üzere 65 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

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