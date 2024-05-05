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        Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:07
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        Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandı
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı.

        Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı.

        Çocuklardan biri saldırı anında olay yerinden kaçtı, biri saldırı anında düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı düşen çocuğu köpeklerden çekerek kurtardı. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sahipsiz köpekleri yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren ekipler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

        Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, köpeklerin önce çocukların yanından geçtiği daha sonra tekrar geri dönerek çocuklara saldırdığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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