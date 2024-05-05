Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın yavrularını soğuk ve yağmurdan koruduğu anlar kamerada

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek ve eşi "Nazlı"nın bu yıl dünyaya gelen yavrularını soğuk ve yağmurdan korumaları kameralarca kaydedildi.

Bu yıl 13'üncü kez gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan ve Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşmıştı.

Bu yıl içinde 4 tane yavrusu olan Yaren ve Nazlı leyleğin soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak yavrularını koruduğu anlar kameralara yansıdı.