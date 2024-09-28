Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da koruma altındaki yeşil iguana ailesi 5 yılda 127 bireye ulaştı

        MUSTAFA YILMAZ - Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altındaki yağmur ormanlarının yerlisi yeşil iguanaların popülasyonu artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da koruma altındaki yeşil iguana ailesi 5 yılda 127 bireye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA YILMAZ - Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altındaki yağmur ormanlarının yerlisi yeşil iguanaların popülasyonu artıyor.

        Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 206 bin 600 metrekare alandaki Büyükşehir Belediyesine ait tesis, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunuyor.

        Nesli tehlike altında olan bazı türlere de ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ziyaretçiler, 133 türden 882 hayvanı görebiliyor.

        Daha önce tek başına ayrı alanda bulunan yeşil iguana, 5 yıl önce yanına getirilen eşiyle bu alanda yaşamını sürdürüyor.

        Son 5 yılda 125 yavru veren çiftin 100 yavrusu, yurt içindeki başka hayvanat bahçelerine gönderildi. Kendilerine ayrılan ısıtmalı alanda bakımları sürdürülen 25 yavru ise erişkinliğe ulaştı.

        Bölgelerinde yaşamlarını sürdüren iguana kardeşler, ilginç görüntüleri ve yaklaşık 2 metreye ulaşan boylarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        - "Onlara huzurlu bir yaşam ortamı hazırladık"

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, AA muhabirine, tesisteki 2 iguananın daha önce ayrı alanlarda barındırıldığını söyledi.

        Yaklaşık 5 yıl önce yapılan düzenlemeyle bunları bir araya getirdiklerini belirten Saker, "Bahçemizdeki yeşil iguanalarımızın barınağını ısıtma ve aydınlatma olanaklarıyla donatarak onlara huzurlu bir yaşam ortamı hazırladık." dedi.

        Saker, diğer hayvanlar gibi iguanaların yaşam ortamlarına da özen gösterdiklerini dile getirdi.

        Hayvanat bahçesinde kalan 25 iguanayı EAZA standartlarına uygun barınma ve besleme imkanlarıyla yetiştirdiklerini anlatan Saker, şöyle konuştu:

        "Hayvanat bahçemiz hayvanlarımızın sadece ziyaretçilerimiz tarafından görülebildiği yerler değil, burası aynı zamanda nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan hayvanların tür korumasına katkı sağlamak amacıyla koruma altında tutuldukları, hayvan refahının öncelendiği doğal yaşam alanlarıdır. Bu çalışmalar geçmişte bazı hayvanların nesillerinin tükenmesi gibi durumlardan hayvanları korumayı amaçlıyor. Yeşil iguanamız gibi diğer türler de burada en iyi yaşam koşullarına sahip oldukları için hayatlarını sürdürüyor."

        - Yeşil iguana

        Orta ve Güney Amerika orijinli, çoğunlukla otçul bir kertenkele türü olan yeşil iguanalar, yavru oldukları dönemde küçük böcekleri de yiyebiliyor.

        Yağmur ormanlarında özellikle su çevresindeki ağaçlar üzerinde yaşayan iguanalar, tehlike yaklaştığında genellikle ağaçtan suya atlayıp yüzerek uzaklaşıyor.

        Tırmanma yetenekleri gelişmiş olan, bir ağaçtan diğerine geçebilen bu hayvanlar, 12 ila 15 metre yükseklikteki dallardan aşağıya atlayabiliyorlar.

        Parlak renkleri nedeniyle evcil hayvan olarak popüler bir tür olan iguanaların bakımı, alan gereksinimleri, özel aydınlatma ve ısı ihtiyaçları nedeniyle güçlükle yapılıyor.

        Yaklaşık 10 yıl ortalama ömrü olan bu sürüngenler, 4-6 kilograma kadar ulaşabiliyor, boyları ise 120 ila 190 santimetre arasında değişiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Podyumda yürüyenler kim?
        Podyumda yürüyenler kim?
        Sonbaharın anahtar parçaları
        Sonbaharın anahtar parçaları
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”

        Benzer Haberler

        Bursa'da reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilen otomobildeki iki kişi...
        Bursa'da reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilen otomobildeki iki kişi...
        Firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı; baskın kamerada
        Firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı; baskın kamerada
        Otomobil, pano ile ağaçlara çarparak ters döndü; 2 yaralı
        Otomobil, pano ile ağaçlara çarparak ters döndü; 2 yaralı
        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da palet fabrikası, alev alev yandı
        Bursa'da palet fabrikası, alev alev yandı
        Bursa'da deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu
        Bursa'da deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu