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        Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Bursa'da bir evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:01
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        Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Bursa'da bir evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki bir evden 255 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve balkondan giren şüphelinin R.Z. olduğunu tespit etti.

        Kısa sürede yakalanan zanlının çantasında yapılan aramalarda, evden çalındığı belirlenen 9 altın bilezik, altın kolye, 6 pırlanta yüzük, 12 küpe, 89 koleksiyon değeri olan madeni para, 2 kol saati, bir yonca altın, çeyrek altın ile su altı kamerası, şarjlı matkap ve tıraş makinesi ele geçirildi.

        Polis ekipleri, çalıntı eşyaları sahibine teslim etti.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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