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        Karacabey'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobili motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:45
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        Karacabey'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobili motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre kaza Bursa-Çanakkale kara yolu üzeri, Karacabey ilçesi Karasu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Şadan P’nin kullandığı 16 BNG 057 plakalı otomobil, Karacabey istikametinden Bandırma istikametine seyrederken, Karasu kırsal mahallesi yakınlarına geldiğinde önünde aynı istikamete seyreden sürücü Taner F'NİN (45) kullandığı 34 KCB 541 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan sürücü Taner F. ile arkasında oturan İryna F. (33) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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