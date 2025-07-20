Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli'nde Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı

        Orhaneli Belediyesi Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhaneli'nde Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Orhaneli Belediyesi Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı.

        Orhaneli Belediyesi tarafından Demirci Mahallesi'ne inşa edilen hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

        Açılış kurdelesini kesen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem

        Benzer Haberler

        12 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar
        12 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar
        Bursa'daki bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
        Bursa'daki bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
        Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurt...
        Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurt...
        Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenle...
        Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenle...
        Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
        Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
        YKS sözel alan Türkiye 3'üncüsü Safa, başarısını süreci iyi yönetmesine bağ...
        YKS sözel alan Türkiye 3'üncüsü Safa, başarısını süreci iyi yönetmesine bağ...