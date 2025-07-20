Orhaneli'nde Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı
Orhaneli Belediyesi Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı.
Orhaneli Belediyesi Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı.
Orhaneli Belediyesi tarafından Demirci Mahallesi'ne inşa edilen hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Açılış kurdelesini kesen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.
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