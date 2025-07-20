YKS sözel alan Türkiye 3'üncüsü Safa, başarısını süreci iyi yönetmesine bağlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel alanda Türkiye 3'üncüsü olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Safa Murat Çelik, sınav sürecini iyi yönetmesinin başarısında etkili olduğunu belirtti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Safa Murat Çelik, öğrenim hayatının son 2 yılında yoğun tempoyla YKS'ye hazırlandı.

İngilizce ve Arapça eğitimi alan Safa Murat Çelik, açıklanan YKS sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında AYT sözel alanda 3'üncü, eşit ağırlık alanında ise 22'nci oldu.

Safa Murat Çelik, AA muhabirine, sınavda aldığı dereceden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrenim hayatının son 2 yılında sınav sürecini iyi yönettiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"2 yılın sonunda YKS ile süreci tamamladık. YKS'de 115 TYT neti, 74 AYT sözel ve 74 eşit ağırlık netiyle eşit ağırlıkta Türkiye 22'incisi, sözel de ise 3'üncü oldum. Güzeldi ama zorlu bir süreçti. Sürece bağlı bir olgu. Dolayısıyla bu süreci başarılı bir şekilde yönetmiş olmak, emeklerimin karşılığını almış olmak gurur verici."