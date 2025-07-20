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        YKS sözel alan Türkiye 3'üncüsü Safa, başarısını süreci iyi yönetmesine bağlıyor

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel alanda Türkiye 3'üncüsü olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Safa Murat Çelik, sınav sürecini iyi yönetmesinin başarısında etkili olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:49
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        YKS sözel alan Türkiye 3'üncüsü Safa, başarısını süreci iyi yönetmesine bağlıyor
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel alanda Türkiye 3'üncüsü olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Safa Murat Çelik, sınav sürecini iyi yönetmesinin başarısında etkili olduğunu belirtti.

        Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Safa Murat Çelik, öğrenim hayatının son 2 yılında yoğun tempoyla YKS'ye hazırlandı.

        İngilizce ve Arapça eğitimi alan Safa Murat Çelik, açıklanan YKS sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında AYT sözel alanda 3'üncü, eşit ağırlık alanında ise 22'nci oldu.

        Safa Murat Çelik, AA muhabirine, sınavda aldığı dereceden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Öğrenim hayatının son 2 yılında sınav sürecini iyi yönettiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "2 yılın sonunda YKS ile süreci tamamladık. YKS'de 115 TYT neti, 74 AYT sözel ve 74 eşit ağırlık netiyle eşit ağırlıkta Türkiye 22'incisi, sözel de ise 3'üncü oldum. Güzeldi ama zorlu bir süreçti. Sürece bağlı bir olgu. Dolayısıyla bu süreci başarılı bir şekilde yönetmiş olmak, emeklerimin karşılığını almış olmak gurur verici."

        Çelik, geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti:

        "Hukuk okumak istiyorum. Hukuktan sonrasında avukatlık veya bürokraside görev almak istiyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985'te Beykoz'da kurulmuş köklü bir okul. Birçok mezunumuz var. Bizim en önemli özelliklerimizden biri de mezun-mensup ilişkilerinin çok güçlü olması. İlk mezunlarımız bile her zaman gelir, bizimle ilgilenir. Dertlerimize yardımcı olur. Sınav sürecimizde, gündelik hayatımızda bize yardımcı olurlar. Kartal'ı Kartal yapan da bu."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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