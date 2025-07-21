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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:51
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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şehabettin Paşa Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

        Ekiplerce UYAP sorgulaması yapılan Ü.A'nın çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü Çarşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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