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        Bursa'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 Yaralı

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 03:44 Güncelleme: 21.07.2025 - 03:50
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        Bursa'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 Yaralı
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        BURSA’nın Nilüfer ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Bilginler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 16 NCY 72 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ç.K. idaresindeki 16 M 00167 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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